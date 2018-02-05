Победа железного Осетина

В ночь на 4 февраля олимпийский дворец «Большой» в Сочи окрасился в цвета осетинского флага. Белый, желтый, красный! На ринге – знаменитый российский боксер, чемпион мира по версии IBF Мурат Гассиев против обладателя пояса WBA кубинца Юниера Дортикоса. Бой двух чемпионов за право выйти в финал Всемирной боксерской суперсерии WBSS. Яркая победа Мурата. Кода-то Гассиев взял себе прозвище «Ирон», что по-осетински значит – осетин, а по-английски - железный. В Сочи он полностью оправдал его, отправив Юниера Дортикоса в нокаут. Для кубинца это стало первым при 22 победах поражением в карьере. На пресс-конференции Юниер, еще несколько дней назад, обещавший обрушить на Мурата, удары атомных бомб, не смог сдержать слез. И после боя россиянин доказал, что он – настоящий чемпион.

- Хочу сказать спасибо команде Юниера. Они проделали очень серьезную работу, он очень сильный боксер с очень тяжелым ударом. Это тяжелый вес, и до последнего момента ты не угадаешь, кто победит. Этот бой закончился в мою пользу, а мог закончиться в его. Надеюсь, что Дортикос в порядке, без травм. Надеюсь, что он вернется и будет еще сильнее. Надеюсь, это только начало, и мы будем вместе двигаться вперед, - поддержал россиянин соперника. И тут же передал кубинцу завоеванный несколько минут назад чемпионский пояс.

Ведь что ни говори, а дрался Юниер Дортикос достойно. Первые четыре раунда он явно лидировал, нанося удары железному осетину. То, что Гассиев сильнее стало понятно лишь в пятом периоде. Он давил, резал углы и бесперебойно бил, причем не абы как, а очень точно и обдуманно: апперкоты, правые кроссы, боковые. В 12-ом раунде, известный своими нокаутами Юниер Дортикос, упал уже сам.

- Мурат — сильный боец, мы хотели бы провести с ним реванш. Спасибо Сочи за прекрасный прием, это был великолепный бой. Это тяжелое поражение, но я еще вернусь, - поделился измученный кубинец.

Победа в Сочи стала для Мурата Гассиева 26-ой в 26-ти боях. Вскоре ему предстоит встретиться с украинским боксером Александром Усиком в бою за главный трофей турнира — Кубок Мохаммеда Али и денежный приз в размере 10 миллионов долларов. Несмотря на то, что поединок должен пройти в Саудовской Аравии, Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев заявил о том, что приложит все усилия, чтобы финал Всемирной боксерской суперсерии состоялся в России.

- Мы уже начали действовать и обозначили свое намерение перебить цену, заплаченную за шоу Саудовской Аравией, - пояснил Умар Кремлев.

Победу железного осетина Мурата Гассиева болельщики праздновали лезгинкой прямо в Олимпийском парке Сочи.

Ирина СИЗОВА