Комиссия МОК отказалась пустить на Олимпиаду оправданных CAS россиян

Комиссия Международного олимпийского комитета (МОК) отказала в приглашении на Олимпиаду в Пхенчхане 13 российским спортсменам и двум тренерам, ранее пожизненно отстраненных от участия в играх за нарушение антидопинговых правил, но оправданных Спортивным арбитражным судом (CAS). Решение опубликовано на сайте МОК.

В решении сказано, что CAS решил снять запрет на участие в Олимпиадах вообще. Но это вовсе не означает, что они должны принять участие в играх уже в этом году. Поэтому комиссия МОК единогласно решила не приглашать россиян в Пхенчхан.

Ранее Спортивный арбитражный суд полностью удовлетворил апелляции 28 российских спортсменов на решение МОК об их пожизненном отстранении от Олимпиад и аннулировании результатов с игр в Сочи. Санкции с этих атлетов сняты, их результаты, показанные на Олимпиаде-2014, восстановлены.

Олимпийский комитет России попросил МОК прислать приглашения на Олимпиаду-2018 на 15 человек: на 13 спортсменов и двух тренеров.