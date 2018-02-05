Трассу «Формулы-1» в Сочи подарят некоммерческой организации

Трассу в Сочи, на которой с 2014 года проводится российский этап гонок «Формулы-1», могут безвозмездно передать в собственность специализированной некоммерческой организации. Об этом говорится в уведомлении о начале разработки законопроекта, опубликованного Минфином на портале нормативных правовых актов. Как сообщил РБК действующий эксплуатант трассы НАО «Центр “Омега”» (принадлежит администрации Краснодарского края), автодром передадут созданной в конце прошлого года АНО «Росгонки». Гендиректор «Росгонок» Алексей Титов подтвердил изданию, что такой вариант действительно прорабатывается.

Согласно разработанному Минфином проекту, безвозмездная передача трассы будет освобождена от НДС. При этом ведомство не исключает, что автодром могут передать и в государственную собственность.

Некоммерческая организация популяризации и развития автоспорта «Росгонки» была зарегистрирована 1 декабря 2017 года, следует из базы данных ЕГРЮЛ. Учредителями стали «Центр Омега», Российская автомобильная федерация и ВТБ. В пресс-службе банка РБК сказали, что не исключают финансирования АНО «Росгонки» «в случае пропорционального участия в организации основных спонсоров гонок».

Власти Краснодарского края ранее высказывались о необходимости продать «Сочи Автодром». Тогдашний председатель законодательного собрания региона Владимир Бекетов говорил, что содержать трассу слишком дорого. Журнал Forbes приводил оценку стоимости автодрома — €120 млн. Но проведение таких спортивных мероприятий, как этап «Формулы-1» — всегда убыточный проект для региона, отмечало издание со ссылкой на экспертов.

Непокрытый убыток «Центра «Омега» на конец 2016 года составлял 21,8 млрд руб., следует из отчетности компании, хотя в 2016 году она получила чистую прибыль в 8,5 млрд руб.