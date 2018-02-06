〉  Адреса бесплатного распространения газеты«Кубань сегодня» 

СЮЖЕТ ДНЯ

WADA сорвало тренировку сборной России по хоккею в Пхенчхане

Вторник, 06 февраля 2018 07:54
Оцените материал
(1 Голосовать)

Перед началом занятия допинг-офицеры увели 16 спортсменок, которые должны были сдать анализы. Часть из них не успела освободиться к началу тренировки, из-за чего тренеры не сумели провести полноценное занятие.

Ранее 5 февраля комиссия Международного олимпийского комитета (МОК) отказала в приглашении на Олимпиаду в Пхенчхане 13 российским спортсменам и двум тренерам, которых ранее оправдал Спортивный арбитражный суд (CAS). По мнению комиссии, снятие пожизненной дисквалификации с атлетов не означает, что они должны принять участие в Играх уже в этом году.

Олимпийские игры в Пхенчхане пройдут с 9 по 25 февраля. Хоккейный турнир начнется 10-го и завершится 22 февраля. Россиянки первый матч проведут с девушками из Канады. В Южной Корее отечественные спортсмены выступят в под олимпийским флагом и в специальном статусе «Олимпийский атлет из России».

Прочитано 89 раз
Ключевые слова

Похожие материалы

Наверх

Видео Кубань СЕГОДНЯ

Очередной потоп парализовал центр Кубанской столицы.