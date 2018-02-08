13 очков Брокхоффа помогли «Локомотиву-Кубань» победить «Доломити-Энергия»

«Локомотив-Кубань» одержал выездную победу над «Доломити-Энергия» в матче 6-го тура групповой стадии Топ-16 Еврокубка. Команда Обрадовича захватила инициативу со стартовых минут, владея ею большую часть матча. Перед заключительным игровым отрезком преимущество краснодарцев составляло 12 очков.



Тем не менее в последние десять минут встречи хозяева активизировались и вернулись в игру. Несмотря на это, «Локомотив» сумел удержать победу, итоговый счёт матча — 74:71. Таким образом, «Локо» одержал шесть побед во всех шести матчах групповой стадии Топ-16.