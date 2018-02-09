Горы. Сочи. Сноуборд

Более пяти тысяч сноубордистов соберутся в горах Сочи. Столько гостей ожидают организаторы самого крупного сноубордического фестиваля Quiksilver New Star Camp. Он пройдет на горном курорте «Роза Хутор» с 30 марта по 8 апреля.

- На высоте 1600 метров будет построен самый большой в России сноупарк с различными трамплинами для любого уровня, масштабная фестивальная зона, большое лаунж-пространство, - рассказывают организаторы фестиваля.

Участники фестиваля смогут не только вдоволь «накататься» на сноуборде, но и посетить лекции всемирно известных райдеров, талантливых фотографов, кинорежиссеров, диджеев, горных гидов. Для любителей активного отдыха будут проходить мастер-классы, бесплатные йога и фитнес. Для тех, кто никогда не стоял на «доске», будут открыты ежедневные бесплатные уроки. Помимо сноуборда все желающие смогут освоить и лонгборд, причем специально для этого не нужно везти с собой доску – весь необходимый инвентарь можно будет получить бесплатно на специальных занятиях. Дополнит спортивную программу фестиваля – забег на набережной курорта «Роза Хутор».

Ирина СИЗОВА