«Матч дружбы» в рамках «Финала четырех» Кубка России по баскетболу

Матч пройдет на малой арене комплекса «Баскет-холл». На площадку выйдут мэр Евгений Первышов, министр экономики края Александр Руппель и председатель крайизбиркома Алексей Черненко, заместитель гендиректора Единой лиги ВТБ Василий Коршков, чемпионы Европы по баскетболу — глава департамента профессионального баскетбола РФБ Никита Моргунов и генеральный менеджер «Локомотива-Кубани» Алексей Саврасенко, призер чемпионатов СССР и России Сергей Лавров, вице-чемпион мира по баскетболу Сергей Иванов.



В матче также примут участие профессиональные баскетболисты, спортивные менеджеры и журналисты.



Наставниками команд стали спортивный директор молодежных команд «Локо» Василий Сивер и генеральный директор БК «Новосибирск» Сергей Бабков, сообщает ТАСС.