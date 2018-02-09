ХК «Сочи» уступил «Ак Барсу» в первой игре Sochi Winter Series

"Ак Барс" одержал победу над "Сочи" со счетом 2:1 в товарищеском матче. Встреча прошла в Сочи.
В составе казанской команды отличились Владимир Ткачев и Альберт Яруллин. За сочинцев единственную шайбу забросил Андрей Иванов.
Товарищеский матч
"Сочи" (Сочи) – "Ак Барс" (Казань) – 1:2 (0:1, 0:0, 1:1)
Голы: Ткачев – 2 (Азеведо, Зарипов), 16:41 – 0:1. Иванов – 1 (Хлопотов, Старков), 47:13 – 1:1. Яруллин – 1 (мен., Потапов), 59:52 – 1:2.
Вратари: Кочетков – Гарипов.
Штраф: 20 – 7.
Судьи: Бирин, Соин.
ХК «Сочи» уступил «Ак Барсу» в первой игре Sochi Winter SeriesПятница, 09 февраля 2018 09:47
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"Ак Барс" одержал победу над "Сочи" со счетом 2:1 в товарищеском матче. Встреча прошла в Сочи.
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