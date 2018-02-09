«Краснодар» уступил «Видеотону» в дебютном матче Шатова

«Краснодар» уступил венгерскому «Видеотону» в товарищеском матче.
В составе «быков» дебютировал новичок – полузащитник «Зенита» Олег Шатов, который проведет в Краснодаре ближайшие полгода.
Товарищеский матч
«Краснодар» (Россия) – «Видеотон» (Венгрия) – 0:1 (0:1)
Гол: Таварес, 22.
«Краснодар» уступил «Видеотону» в дебютном матче ШатоваПятница, 09 февраля 2018 09:48
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«Краснодар» уступил венгерскому «Видеотону» в товарищеском матче.
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