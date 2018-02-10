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«Локомотив-Кубань» стал вторым финалистом Кубка России

Суббота, 10 февраля 2018 08:25
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«Локомотив-Кубань» взял верх над «Новосибирском» в полуфинале Кубка России.
Самым результативным игроком встречи стал Дмитрий Кулагин, оформивший дабл-дабл (19 очков + 11 передач).

В финале турнира железнодорожники сыграют с «Нижним Новгородом». Третье место между собой разыграют «Новосибирск» и «Иркут».

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