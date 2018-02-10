〉  Адреса бесплатного распространения газеты«Кубань сегодня» 

СЮЖЕТ ДНЯ

Мэр Сочи заявил о готовности тренировочных полей в городе к ЧМ-2018

Суббота, 10 февраля 2018 08:26
Оцените материал
(0 голосов)

Мэр Сочи Анатолий Пахомов сообщил о полной готовности тренировочных полей в городе к чемпионату мира по футболу 2018 года.
На тренировочной базе в Сочи к матчами чемпионата будут готовиться сборные Бразилии и Польши.

«В Сочи готовы необходимые тренировочные поля, они расположены в Адлерском районе недалеко от стадиона «Фишт». Каждая площадка оснащена полем с травяным покрытием и специальными зонами для разминки», — приводит агентство комментарий градоначальника.

По его словам, на стадионах «Юг Спорт» и «Спутник-Спорт» уже проводились предматчевые тренировки команд на Кубке конфедераций 2017 года. Во время чемпионата команды и тренерский состав сборных разместят в пятизвездочных отелях.

Прочитано 25 раз
Ключевые слова

Похожие материалы

Наверх

Видео Кубань СЕГОДНЯ

Очередной потоп парализовал центр Кубанской столицы.