Мэр Сочи заявил о готовности тренировочных полей в городе к ЧМ-2018

Мэр Сочи Анатолий Пахомов сообщил о полной готовности тренировочных полей в городе к чемпионату мира по футболу 2018 года.

На тренировочной базе в Сочи к матчами чемпионата будут готовиться сборные Бразилии и Польши.



«В Сочи готовы необходимые тренировочные поля, они расположены в Адлерском районе недалеко от стадиона «Фишт». Каждая площадка оснащена полем с травяным покрытием и специальными зонами для разминки», — приводит агентство комментарий градоначальника.



По его словам, на стадионах «Юг Спорт» и «Спутник-Спорт» уже проводились предматчевые тренировки команд на Кубке конфедераций 2017 года. Во время чемпионата команды и тренерский состав сборных разместят в пятизвездочных отелях.