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Немец Арнд Пайффер стал олимпийским чемпионом Пхенчхана-2018 в спринте

Понедельник, 12 февраля 2018 02:21
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Он преодолел дистанцию 10 километров с двумя огневыми рубежами без промахов. Это олимпийское золото стало для 30-летнего спортсмена первым в карьере.
Второе место занял чех Михал Крчмарж с отставанием +4,4 секунды. Тройку лидеров замкнул итальянец Доминик Виндиш.

Россиянин Антон Бабиков допустил 4 промаха, Матвей Елисеев — 5 и финишировали 57-м и 83-м соответственно.

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