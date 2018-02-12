Немец Арнд Пайффер стал олимпийским чемпионом Пхенчхана-2018 в спринте

Он преодолел дистанцию 10 километров с двумя огневыми рубежами без промахов. Это олимпийское золото стало для 30-летнего спортсмена первым в карьере.

Второе место занял чех Михал Крчмарж с отставанием +4,4 секунды. Тройку лидеров замкнул итальянец Доминик Виндиш.



Россиянин Антон Бабиков допустил 4 промаха, Матвей Елисеев — 5 и финишировали 57-м и 83-м соответственно.