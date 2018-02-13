Учеба для чемпиона

Двукратный паралимпийский чемпион по горнолыжному спорту Алексей Мошкин станет студентом Российского Международного Олимпийского Университета (РМОУ) в Сочи. На днях известный спортсмен побывал в кампусе университета, созданного компанией «Юниверсити Плаза».

- Про Российский Международный Олимпийский Университет (РМОУ) услышал несколько лет назад и сразу же дал себе слово поступить в него. Я очень люблю учиться, получать новые знания. Мне очень важно, что программа Мастер Спортивного Администрирования дает углубленное и разнонаправленное изучение спортивного менеджмента. У меня много амбициозных планов и окончив курс, смогу их реализовать в полной мере. Так что готов сдать все необходимые экзамены, - рассказал Алексей Мошкин на встрече с представителями РМОУ.

Паралимпиец отметил безбарьерную среду Олимпийского Университета.

- Здесь очень удобно передвигаться, даже людям с ограниченными возможностям здоровья, - поделился впечатлениями чемпион.

Сегодня Алексей Мошкин известен не только своими победами в спорте, но и активной общественной деятельностью. Паралимпиец стал прообразом главного героя фильма «Со дна вершины». В картине рассказывается о подающем большие надежды спортсмене юношеской сборной, лишившегося при трагических обстоятельствах обеих ног и ставшего впоследствии чемпионом Паралимпийских игр в горнолыжном спорте. При этом Алексей Мошкин не только выступил главным консультантом картины, но и снялся в ней в роли тренера. В прокат фильм выйдет уже в марте.

Ирина СИЗОВА