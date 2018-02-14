МОК ошибочно не допустил двух россиян на Олимпиаду-2018

Комитет допустил 391 спортсмена из 500 рассмотренных, однако в Олимпийский комитет России (ОКР) ушел список из 389 человек.
МОК не указал в списке конькобежца Сергея Грязцова и бобслеиста Дмитрия Попова. Отмечается, что ошибка обнаружилась лишь во время слушаний Спортивного арбитражного суда (CAS) в Корее. По ходу процесса было принято решение допустить спортсменов до Игр.
МОК ошибочно не допустил двух россиян на Олимпиаду-2018Среда, 14 февраля 2018 07:36
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Комитет допустил 391 спортсмена из 500 рассмотренных, однако в Олимпийский комитет России (ОКР) ушел список из 389 человек.
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