Командный чемпионат России по ходьбе в "Юг Спорте"!

18-19 февраля в городе Сочи состоится командный чемпионат и первенство России среди юниоров и юниорок до 23 лет, юниоров и юниорок до 20 лет, юношей и девушек до 18 лет по ходьбе. На стадионе ФГБУ "Юг Спорт" в первый день соревнования всегда проходят очень зрелищно и непредсказуемо. Ежегодно появляются много новых хороших и перспективных ходоков, и все обязательно хотят выиграть. В соревнованиях примут участие все сильнейшие скороходы России из более чем 20 регионов России. 19 февраля на трассе Формулы-1 пройдут заходы на 35 и 20 км. На 20 км у женщин выступят также победительницы первенств Европы Пономарева Мария и вице-чемпион мира Сергей Широбоков. На 35 км будут участвовать и бороться за победу бронзовый призер Олимпийских Игр Денис Нижегородов и чемпионка Олимпийских Игр Елена Лашманова. РАСПИСАНИЕ 18 февраля (воскресенье) соревнования будут проходить на стадионе федеральной базы «Юг Спорт». 09.00 - девушки, 5 км 10.00 - юноши, 10 км 11.00 - юниорки, 10 км 12.00 - юниоры, 10 км 19 февраля в понедельник соревнования пройдут на трассе Формулы-1.



8.30 - мужчины и женщины, 35 км 11.30 - мужчины, юниоры, 20 км 13.30 - женщины, юниорки, 20 км.