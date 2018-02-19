Болельщики «Ростова» смогут бесплатно съездить на матч с «Краснодаром»

«Ростов» организует бесплатную поездку на электричке для своих болельщиков в Краснодар на матч 21-го тура РФПЛ с местным клубом.

Желающие смогут записаться на рейс с 19 февраля, сделать это можно в клубе болельщиков, который расположился по соседству с кассами стадиона «Олимп-2».



Отправление в Краснодар (Пригородный железнодорожный вокзал): 3 марта в 9:38. Время в пути составит около четырех часов.



Напомним, накануне дончане обыграли «Олесунн» в товарищеском матче.