«Ростов» организует бесплатную поездку на электричке для своих болельщиков в Краснодар на матч 21-го тура РФПЛ с местным клубом.
Желающие смогут записаться на рейс с 19 февраля, сделать это можно в клубе болельщиков, который расположился по соседству с кассами стадиона «Олимп-2».
Отправление в Краснодар (Пригородный железнодорожный вокзал): 3 марта в 9:38. Время в пути составит около четырех часов.
Напомним, накануне дончане обыграли «Олесунн» в товарищеском матче.
Болельщики «Ростова» смогут бесплатно съездить на матч с «Краснодаром»Понедельник, 19 февраля 2018 07:01
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«Ростов» организует бесплатную поездку на электричке для своих болельщиков в Краснодар на матч 21-го тура РФПЛ с местным клубом.
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