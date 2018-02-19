Олимпийские объекты Сочи стали площадкой для учебы. Здесь организована практика для студентов Российского Международного Олимпийского Университета (РМОУ). Обучение по программе «Мастер Спортивного Администрирования» в кампусе, созданном компанией «Юниверсити Плаза», сегодня проходят представители 16 стран мира.

- Стажировки дают студентам возможность применить полученные теоретические знания в области спортивного менеджмента в условиях реальной профессиональной деятельности, - пояснили в Российском Международном Олимпийском Университете.

«Олимпийская» практика будущих спортивных менеджеров продлится две недели. В ходе занятий студенты уже посетили Дворец спорта «Большой», ледовый дворец спорта «Айсберг», центр санного спорта «Санки», комплекс трамплинов «Русские горки», а также спортивный комплекс Александра Карелина. Студенты встретились с руководителями объектов и познакомились с алгоритмами управления спортивных организаций и их возможностями. По итогам стажировки слушатели подготовят проект, связанный с развитием и совершенствованием деятельности олимпийских объектов Сочи.

Ирина СИЗОВА