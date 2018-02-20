Кубанский легкоатлет взял «золото» всероссийского турнира‍

На базе спорткомплекса «Юность» в Адлере прошли всероссийские соревнования по метаниям «Богатырь». В состязаниях принимали участие 90 легкоатлетов со всей России.



Как сообщает пресс-служба Минспорта Краснодарского края, кубанцы на соревнованиях завоевали две награды – «золото» и «серебро». Отметились копьеметатель Дмитрий Тарабин и метатель молота Алексей Сокирский.



Дмитрий отправил копьё на 80 м 43 см, став первым в этом виде программы, а Сокирский взял «серебро» с результатом 75 м 61 см.