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Кубанский легкоатлет взял «золото» всероссийского турнира‍

Вторник, 20 февраля 2018 10:12
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На базе спорткомплекса «Юность» в Адлере прошли всероссийские соревнования по метаниям «Богатырь». В состязаниях принимали участие 90 легкоатлетов со всей России.

Как сообщает пресс-служба Минспорта Краснодарского края, кубанцы на соревнованиях завоевали две награды – «золото» и «серебро». Отметились копьеметатель Дмитрий Тарабин и метатель молота Алексей Сокирский.

Дмитрий отправил копьё на 80 м 43 см, став первым в этом виде программы, а Сокирский взял «серебро» с результатом 75 м 61 см.

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