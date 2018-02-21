Дорогие любители фигурного катания! «Юг Спорт» приглашает вас 24 и 25 февраля в тренировочный центр по фигурному катанию и шорт-треку «Айсберг», где состоятся Открытые краевые соревнования по синхронному фигурному катанию на коньках.
В них примут участие 12 команд из 9 регионов: Волжск, Казань, Краснодар, Липецк, Москва, Самара, Сочи, Челябинск, Чистополь.
Расписание соревнований:
24 февраля - 13.45
25 февраля - 13.45
Вход на соревнования свободный!
Открытые краевые соревнования по синхронному фигурному катанию в «Юг Спорте»!Среда, 21 февраля 2018 09:40
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Дорогие любители фигурного катания! «Юг Спорт» приглашает вас 24 и 25 февраля в тренировочный центр по фигурному катанию и шорт-треку «Айсберг», где состоятся Открытые краевые соревнования по синхронному фигурному катанию на коньках.
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