«Золото» тяжелой атлетики завоевал спортсмен из Горячего Ключа Дмитрий Шмарин

Юный атлет стал победителем Первенства России среди юниоров и юниорок. Всероссийский турнир по тяжелой атлетике, который стартовал в Туле 19 февраля, собрал на манеже Центрального стадиона «Арсенал» более 400 спортсменов из различных уголков нашей страны. Горячий Ключ представил воспитанник ДЮСШ № 1 Дмитрий Шмарин. Выступая в весовой категории 50 кг, 13-летний атлет поднял в двоеборье вес 168 кг, что позволило ему подняться на 1-ю ступень пьедестала почета.

Награда Дмитрия может стать не единственной. Спортивную честь нашего города на всероссийских соревнованиях вместе с ним защищает и Олег Валунтас. Спортсмен выступит уже в эту пятницу.