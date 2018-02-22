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«Золото» тяжелой атлетики завоевал спортсмен из Горячего Ключа Дмитрий Шмарин

Четверг, 22 февраля 2018 00:45
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Юный атлет стал победителем Первенства России среди юниоров и юниорок. Всероссийский турнир по тяжелой атлетике, который стартовал в Туле 19 февраля, собрал на манеже Центрального стадиона «Арсенал» более 400 спортсменов из различных уголков нашей страны. Горячий Ключ представил воспитанник ДЮСШ № 1 Дмитрий Шмарин. Выступая в весовой категории 50 кг, 13-летний атлет поднял в двоеборье вес 168 кг, что позволило ему подняться на 1-ю ступень пьедестала почета.

Награда Дмитрия может стать не единственной. Спортивную честь нашего города на всероссийских соревнованиях вместе с ним защищает и Олег Валунтас. Спортсмен выступит уже в эту пятницу.

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