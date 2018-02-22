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Краснодарское «Динамо» в гостях обыграло «Остраву»

Четверг, 22 февраля 2018 00:52
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Встреча, прошедшая в среду в Остраве, завершилась в четырех партиях со счетом 3:1 (16:25, 25:14, 25:18, 25:19) в пользу бело-голубых. Матч продолжался менее полутора часов.

Ответная встреча состоится 1 марта в Краснодаре.

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