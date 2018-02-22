Керлингист Крушельницкий лишится бронзовой медали Игр-2018

Российский керлингист Александр Крушельницкий будет вынужден отдать бронзовую медаль Олимпийских игр. Об этом в среду, 21 февраля, заявила пресс-секретарь Федерации керлинга России Валентина Паринова.



«Медаль, соответственно, отдаем, принятие решения о дисквалификации возлагают по правилам на WCF (Всемирную федерацию керлинга), а дальше федерация вместе с Сашей, со всей командой, комиссия будут дальше разбираться, чтобы очистить доброе имя», — заявила Паринова в эфире телеканала «Россия 1».



Крушельницкий вместе с супругой Анастасией Брызгаловой завоевал бронзовую медаль Игр в Пхёнчхане в дабл-миксте. О наличии мельдония во второй допинг-пробе спортсмена стало известно 20 февраля.