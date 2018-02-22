Лучший горнолыжный отель России

Лучшим горнолыжным отелем России признан Radisson Rosa Khutor. Расположенный на горном курорте «Роза Хутор» в Сочи, он стал обладателем престижной премии в области туризма Russian Hospitality Awards. Церемония награждения лучших отелей страны состоялась в Москве. Традиционное мероприятие проводится при поддержке Федерального агентства по туризму.

- В рамках премии были названы 25 победителей в различных номинациях. Они были определены на основании рейтингов в международных и локальных системах онлайн-бронирования и мнения профессионального жюри. В этом году география желающих получить первенство стала рекордной за четыре года существования проекта. За награды боролись 610 претендентов из 95 городов страны, - сообщили организаторы премии.

Отель Radisson Rosa Khutor расположен в нескольких шагах от горнолыжных подъемников. Он рассчитан на 181 номер, которые оформлены в особом стиле, созданном шведским дизайнером Кристианом Люндвалем. Из каждого номера гости могут наслаждаться потрясающим видом Кавказских гор и набережной реки Мзымта. К услугам туристов – несколько ресторанов, спа-центр, зал для хранения горнолыжного инвентаря. Стоит отметить, что в финал престижной премии, помимо ее обладателя Radisson Rosa Khutor, вошли еще несколько отелей Сочи. Среди них – созданные компанией «Юниверсти Плаза» в центре курорта гостиницы Pullman и Brevis.

Ирина СИЗОВА