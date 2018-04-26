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СЮЖЕТ ДНЯ

Краснодар украсят символикой чемпионата мира по футболу-2018

Четверг, 26 апреля 2018 00:29
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Готовность города к приему сборной Испании, ее болельщиков и предстоящему чемпионату мира по футболу обсудили на совещании, которое провел мэр Евгений Первышов.

«Конечно, Краснодар должен оказать максимальное гостеприимство всем, кто приедет во время чемпионата мира — футболистам, их семьям, болельщикам, туристам. Это одно из главных событий года для России, нужно сделать все необходимое, чтобы в Краснодаре оно прошло с успехом, чтобы все жители и гости кубанской столицы почувствовали сопричастность к большому спортивному празднику», — сказал Первышов.

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