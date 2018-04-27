Футбол на высоте

На горном хребте Аибга близ Сочи, на высоте 2064 метра над уровнем моря состоялся необычный футбольный матч. В нем приняли участие игроки, выступавшие в разные годы за сборную команду России и команды мастеров города Сочи. Игра сразу же была занесена в Книгу рекордов России, ведь это был самый высокогорный матч, сыгранный в нашей стране.

- Таким необычным матчем жители Сочи отметили памятную дату, до начала Чемпионата мира по футболу 2018 года в России осталось 50 дней, - отметил знаменитый советский футболист, бронзовый призер Олимпийских игр 1972 года в Мюнхене Евгений Ловчев.

Кроме футболистов главным участником высокогорного матча стал… симпатичный волчонок Забивака. Именно он является символом Чемпионата мира по футболу 2018 года, который откроется 14 июня в Москве.

Ирина СИЗОВА