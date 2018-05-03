Соревнования по спортивному туризму принимает Абинский район Кубани

4–5 мая в Абинском районе состоятся финальные соревнования по виду спорта «спортивный туризм» в зачет XI Всекубанской спартакиады «Спортивные надежды Кубани» среди учащихся, сообщает пресс-служба министерства образования Краснодарского края.

За лидирующую позицию в командном зачете будут соревноваться команды из 44 муниципальных образований Краснодарского края в возрастных группах 5–6, 7–8, 9–11 классов, победители муниципальных и зональных этапов, а также студенты профессиональных образовательных организаций.