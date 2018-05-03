В Сочи стартует Открытое первенство города по фехтованию, посвященное Дню Победы

В Открытом первенстве Сочи по фехтованию, которое проводится уже в 4-й раз, принимают участие более 250 спортсменов из Краснодарского края, Республики Крым, Севастополя, Донецкой и Луганской Народных Республик, Республики Абхазия.

Более 100 сочинцев выйдут на дорожки, чтобы сразиться с сильными соперниками из других регионов в шпаге, рапире и сабле. В Сочи около 200 детей занимаются этим видом спорта в ДЮСШ №9 под руководством опытных тренеров, мастеров спорта СССР и России. И наши спортсмены, несмотря на то, что фехтование – довольно молодой вид спорта для олимпийской столицы (первая секция была открыта в 2013 году) – уже демонстрируют хорошие результаты. Среди сочинцев есть победители и призёры Первенств Краснодарского края и ЮФО.

На церемонию открытия соревнований, которые посвящены 9 мая – Дню Победы в Великой Отечественной войне приглашены:

Руководитель ДЕПАРТАМЕНТА ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СОЧИ

СЕРГЕЙ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ ПИЛОСЯН

Руководитель УПРАВЛЕНИЯ ПО ОБРАЗОВАНИЮ И НАУКЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СОЧИ

ОЛЬГА НИКОЛАЕВНА МЕДВЕДЕВА

Заместитель директора по организации спортивных мероприятий, гостиничному хозяйству и маркетингу ФГБУ «Юг Спорт»

НАТАЛЬЯ АНАТОЛЬЕВНА ШКАРУБСКАЯ

Соревнования проходят в Федеральном центре единоборств ФГБУ «Юг Спорт» (ул. Бзугу, 6). Вход свободный!

Программа

3 мая

10:00 – шпага, мальчики (до 15 лет), личные соревнования; 13:00 - 13:15 – церемония открытия соревнований; 14:00 – сабля, мальчики, девочки (до 15 лет), личные соревнования; 15:00 – шпага, мальчики (до 15 лет), командные соревнования; 18:00 – награждение победителей и призеров.

4 мая

10:00 – шпага, девочки (до 15 лет), личные соревнования; 14:00 – сабля, юноши, девушки (до 18 лет), личные соревнования; 15.00 – шпага, девочки (до 15 лет), командные соревнования; 18:00 – награждение победителей и призеров.

5 мая

10:00 – рапира, мальчики (до 15 лет), личные соревнования; 18:00 – награждение победителей и призеров.

6 мая

10:00 – рапира, девочки (до 15 лет), личные соревнования; 18:00 – награждение победителей и призеров.

7 мая

10:00 – рапира, девочки (до 15 лет), командные соревнования; 13:00 – рапира, мальчики (до 15 лет), командные соревнования; 17:00 – награждение победителей и призеров.