Беги, Роза, беги!

Более двух тысяч любителей бега приняли участие в традиционном спортивном фестивале Rosa Run в Сочи. На горном курорте «Роза Хутор» собрались не только представители различных российских городов, но и 12 зарубежных государств, включая Объединенные Арабские Эмираты, Польшу, Казахстан и другие.

- Фестиваль Rosa Run – это по-настоящему семейный спортивный праздник. Программа составлена таким образом, чтобы каждый мог насладиться спортом, отдыхом, прекрасными видами сочинских гор и возможностями курорта. В то время, как отцы семейств выбирают сложные старты, их половинки или дети могут принять участие в шуточных, - пояснили в оргкомитете спортивного фестиваля.

В течение четырех дней спортивного праздника на курорте «Роза Хутор» в Сочи прошла целая серия забегов. Самый сложный – вертикальный километр - подъем на гору Роза Пик с набором высоты до 600 метров. Самый дружный – RosaQuest – командные старты с заданиями. Самый веселый – костюмированный. Самый массовый – горный полумарафон Rosa777, в рамках которого участникам предстояло пробежать семь километров по равнине, семь в гору и семь километров – вниз, а также его забег-спутник – Rosa7.

- Участниками горного полумарафона стали более 1000 любителей бега, дистанцию в семь километров прошли еще 600, - пояснили в оргкомитете фестиваля Rosa Run.

Участвовать в фестивале бега на курорте «Роза Хутор» для многих уже стало доброй традицией. Основной стимул – преодолеть себя и улучшить личный результат.

- Занимаюсь кросс-фитом, однажды приехал в Сочи на тренировки в спортивный лагерь, принял участие в полумарафоне. В прошлом году был 37-ой. К соревнованиям этого года готовился специально, улучшил свой результат на 10 минут и вошел в первую десятку, - рассказал участник полумарафона Rosa777 из Екатеринбурга Александр Савин.

Бегу, как оказалось, покорны все возраста. Самым младшим «участником» фестиваля Rosa Run стал Максим Ласьков. Ему нет еще и месяца, поэтому свой первый полумарафон он покорял вместе с отцом в коляске.

- Спортом я занимаюсь активно: зимой – лыжи, летом – бег. Поэтому и ребенка решил приучать, что называется, с детства. В гору с коляской, конечно, не побежишь, а вот равнинные семь километров – решили попробовать, - рассказал Денис Ласьков из Сургута.

Самому старшему участнику горного полумарафона – Валерию Богатыреву из Сочи – 67. Дистанцию в 21 километр он преодолел за 1 час 44 минуты. Показать такой результат Валерию помогли ежедневные тренировки. Бег почтенному спортсмену заменяет зарядку.

-. В неделю километров 80 пробегаю. Да и всем советую, это здоровье, - поделился Валерий Богатырев.

Помогает бег укрепить не только здоровье, но и семью. Победителями в забеге на семь километров фестиваля Rosa Run стали супруги Конякины. Сергей и Юля уверенно поднялись на высшие ступеньки пьедестала в своих категориях.

- Атмосфера на фестивале – очень добрая. Хорошая организация мероприятия. Собирается много спортсменов, можно и побегать, и пообщаться. Мы таким образом летний беговой сезон открываем. В Москве еще прохладно, а здесь погода - шикарная, - рассказали Юля и Сергей Конякины.

Чуть более часа, а именно один час 17 минут, понадобилось москвичу Дмитрию Сафронову, чтобы покорить 21 километр. Бегом он занимается с шести лет.

- Самое тяжелое в Rosa777 – забег в гору, поэтому главный совет - внимательно выбирайте обувь, - подчеркнул победитель.

В качестве главного приза - денежное вознаграждение, сертификат на проживание в отеле курорта «Роза Хутор», подарки от партнеров и спонсоров. А проигравших на фестивале Rosa Run не было. Ведь главный приз - победа над самим собой.

Ирина СИЗОВА