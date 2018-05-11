Президент России Владимир Путин сыграл в хоккей в Сочи

По доброй традиции он вышел на лед в гала-матче Ночной хоккейной лиги (НХЛ). Президент поддержал команду «Легенды хоккея», в состав которой вошли бывшие игроки сборных СССР и России - Вячеслав Фетисов, Алексей Касатонов, Павел Буре и другие. Владимир Путин стал главным бомбардиром игры, забросив пять шайб в ворота «Сборной НХЛ». В итоге - 12:7 в пользу команды Президента. Глава попечительского совета Фонда развития любительского хоккея «Ночная Хоккейная Лига», президент «Норникеля», игрок «Сборной НХЛ» Владимир Потанин подчеркнул, что в такой насыщенной игре уступить – не обидно.

- Ну, слушайте! От такой игры какие могут быть эмоции, кроме положительных? Борьба есть, накал есть, зрители болеют, кричат. Такие матчи нужны. Поэтому мы активно поддерживаем и Ночную хоккейную лигу и Лигу легенд, общаемся с ветеранами хоккея и вне ледового поля, многие получают благодаря нашей помощи и пенсии, и гранты, - поделился впечатлениями Владимир Потанин.

Необычная игра завершала матчи Ночной хоккейной лиги, объединившей по инициативе Владимира Путина любителей хоккея со всей страны. В этом году участниками финальной части стали 74 команды из 156 регионов.

- Поздравляю всех участников этих соревнований, тем более финалистов. Хочу вас еще раз поблагодарить за то, что вы, занимаясь спортом сами, подаете блестящий пример и нашим будущим звездам, молодым спортсменам, которые здесь тоже представлены, и которых я предлагаю отдельно поприветствовать! Вы подаете замечательный пример любителям спорта всех поколений, а сами вы — замечательные спортсмены, поскольку несмотря на свою загруженность, занятость текущими делами, профессиональными заботами, находите время для спорта! Благодаря вам миллионы людей делают выбор в пользу здорового образа жизни. И это замечательный, отличный, настоящий, по-настоящему весомый вклад в здоровье нации, - обратился Владимир Путин к участникам соревнований.

Кубок Ночной хоккейной лиги глава российского государства вручил игрокам команды «Флагман» из Ленинградской области. В дополнение – сертификат на строительство ледового дворца в родном городе. Такие уже есть в других регионах. Например, в Екатеринбурге — «Дацюк Арена», в Казани — «Золотая шайба».

Ирина СИЗОВА