ФК «Краснодар» сыграл вничью с «Рубином»‍

После перерыва Павел Мамаев вывел хозяев поля вперед, воспользовавшись передачей Федора Смолова.

Однако в концовке игры подопечные Курбана Бердыева ушли от поражения, отличился Сердар Азмун.

"Краснодар" финишировал в чемпионате на четвертом месте и квалифицировался в Лигу Европы-2018/19, "Рубин" занял итоговое 10-е место.

«Краснодар» – «Рубин» – 1:1 (0:0)

Голы: 1:0 – 56 Мамаев, 1:1 – 87 Азмун

«Краснодар»: Крицюк, Гранквист, Мартынович, Рамирес, Петров, Перейра (Шишкин, 66), Газинский, Классон, Мамаев (Жоаозиньо, 73), Вандерсон (Каборе, 79), Смолов

«Рубин»: Джанаев (Рыжиков, 83), Навас (Гранат, 11), Устинов, Кудряшов, Камболов (Сорокин, 46), Нобоа, Энаке, Попов, Могилевец, Коновалов, Азмун

Предупреждения: Вандерсон (43), Камболов (45), Перейра (48), Мамаев (56), Смолов (61)