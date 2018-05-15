«Золото» спортивного многоборья привезли домой спортсмены Горячего Ключа

Атлеты одержали верх на краевых соревнованиях по полиатлону. Состязания по спортивному пятиборью прошли в минувшие выходные в станице Динской и собрали участников из различных муниципалитетов Кубани. Горячий Ключ представили воспитанники спортшколы «Юность». Хорошие и отличные результаты ребята показали в каждой из пяти дисциплин. В личном зачете горячеключевцы завоевали большинство наград. Общекомандный показатель позволил им подняться на первую ступень пьедестала почета, а юниорам – занять третье место.

Одними медалями и грамотами признание наших спортсменов не ограничилось. По результатам краевых соревнований лучшие из них вошли в состав сборной Кубани по полиатлону.