〉  Адреса бесплатного распространения газеты«Кубань сегодня» 

СЮЖЕТ ДНЯ

«Золото» спортивного многоборья привезли домой спортсмены Горячего Ключа

Вторник, 15 мая 2018 08:57
Оцените материал
(0 голосов)
«Золото» спортивного многоборья привезли домой спортсмены Горячего Ключа

Атлеты одержали верх на краевых соревнованиях по полиатлону. Состязания по спортивному пятиборью прошли в минувшие выходные в станице Динской и собрали участников из различных муниципалитетов Кубани. Горячий Ключ представили воспитанники спортшколы «Юность». Хорошие и отличные результаты ребята показали в каждой из пяти дисциплин. В личном зачете горячеключевцы завоевали большинство наград. Общекомандный показатель позволил им подняться на первую ступень пьедестала почета, а юниорам – занять третье место.

Одними медалями и грамотами признание наших спортсменов не ограничилось. По результатам краевых соревнований лучшие из них вошли в состав сборной Кубани по полиатлону.

Прочитано 24 раз
Ключевые слова

Похожие материалы

Наверх