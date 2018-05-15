Первый фестиваль детского футбола прошел в Горячем Ключе

В силе и ловкости на спортивном празднике соревновались учащиеся школ муниципалитета. Спортивные конкурсы, захватывающие матчи и футбольный фристайл – в минувшую субботу на стадионе «Юность» было жарко и многолюдно. Фестиваль детского футбола в Горячем Ключе прошел впервые и собрал 9 команд юных спортсменов.

Открыл соревнования глава Горячего Ключа. В своем обращении к спортсменам и болельщикам Иван Федоровский отметил, что накануне Чемпионата мира-2018, до которого остается всего месяц, это знаковое событие:

- Многие из именитых футболистов, за которых скоро будут болеть миллионы зрителей, начинали свою карьеру так же, как сейчас наши юные спортсмены – с матчей школьных и дворовых команд. В Горячем Ключе всегда были сильны футбольные традиции. Сегодня в спортшколе есть опытные тренеры, поэтому у наших ребят – все шансы добиться больших успехов.

Несмотря на юный возраст, ребята продемонстрировали хорошую технику владения мячом и показали интересную игру – за действием, разворачивавшимся на поле, следили десятки зрителей. По итогам матчей лучших игроков и команды победители отметили заслуженными наградами, а все без исключения получили бесценный опыт игры.