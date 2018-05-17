Горный парк футбола откроется в Сочи

Он расположится на курорте "Роза Хутор" на высоте 560 метров над уровнем моря. Таким образом, болельщики, специально приехавшие в Сочи на матчи Чемпионата мира, а также гости горного комплекса не останутся в стороне от главного футбольного события четырехлетия.

- На целый месяц «Роза Хутор» в партнерстве с клубом болельщиков сборной России Russia Unites превратят курорт в главное место для фанатов игры в Сочи. В Горном парке футбола можно будет увидеть прямые трансляции матчей на огромном экране и послушать живые послематчевые разборы игр с участием Георгия Черданцева. Популярный комментатор также представит свою новую книгу «Истории чемпионатов мира». Это издание - самый полный рассказ о чемпионатах мира, проходивших на фоне важнейших общественно-политических событий, а также мифах и легендах, которые с ними связаны, - сообщили в пресс-службе горного курорта "Роза Хутор".

В Горном парке футбола планируются соревнования по настольному футболу, массовый забег в поддержку сборной России с участием медийных персон и многие другие интересные активности. Парк футбола на курорте "Роза Хутор" будет работать с 14 июня до 15 июля. Всего в Сочи пройдут четыре отборочных матча в группах: 15 июня Португалия - Испания, 18 июня Бельгия-Панама, 23 июня Германия-Швеция, 26 июня Австралия-Перу. 30 июня олимпийский стадион "Фишт" примет одну восьмую, а 7 июля - одну четвертую финала.

Ирина СИЗОВА