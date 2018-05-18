Сборная Швеции по хоккею обыграла латвийцев и в полуфинале ЧМ сыграет с командой США

Хоккеисты сборной Швеции со счетом 3:2 победили команду Латвии в четвертьфинальном матче чемпионата мира, который проходит в Дании. Встреча прошла в Копенгагене.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Филипп Форсберг (27-я минута), Виктор Арвидссон (42), Оливер Экман-Ларссон (47), у проигравших отличились Теодорс Блюгерс (32) и Рудольф Балцерс (51).

Сборная Швеции в полуфинале турнира встретится с командой США, которая ранее в четвертьфинале со счетом 3:2 победила команду Чехии. В другом полуфинале сыграют команды Швейцарии и Канады.

Команда Швеции, которая является действующим чемпионом мира, не потерпела ни одного поражения на этом турнире.

Полуфиналы запланированы на 19 мая в Копенгагене, матч за третье место и финал пройдут там же 20 мая.