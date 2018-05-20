В период с 18 по 22 мая в городе Сочи в ДЛС «Айсберг» состоится «Международный турнир «Кубок Союза» по хоккею среди детских команд

В турнире примут участие 4 команды: «Союз-1» (г. Сочи), «Союз-2» (г. Сочи), «Арктур-1» (г. Надым), «Арктур-2» (г. Надым).

Идея и подготовка турнира была осуществлена оргкомитетом ХК «Союз», который на протяжении нескольких лет проводит различные турниры и сборы, собирая команды с разных городов России. Тем самым развивая хоккей в городе Сочи. Одной из задач клуба является стремление вырастить здоровое и физически развитое спортивное поколение, собрав талантливых и перспективных детей страны на одной тренировочной базе.

Хоккейный клуб «Союз» в городе Сочи создан в 2014 году на базе олимпийской инфраструктуры, с целью развития способностей и профессиональной поддержки одарённых детей, проявляющих выдающиеся способности в области спорта.

С момента создания под руководством опытных тренеров хоккейный клуб «Союз» проводит обучение игре в хоккей детей разных возрастных групп. При обучении обеспечивается комплексный подход и необходимая степень нагрузки для каждого юного спортсмена, проводя тренировки, как на льду, так и в спортивном зале.

И пусть победит сильнейший!