Сборная Швеции выиграла чемпионат мира по хоккею

Сборная Швеции обыграла Швейцарию в финале чемпионата мира, 3:2Б, и завоевала титул второй раз подряд.

Счет в матче был открыт под занавес периода. На 17-й минуте игры швейцарские хоккеисты вышли вперед, шайбу забросил Нино Нидеррайтер. Менее чем через полторы минуты сборная Швеции сравняла счет, отличился Густав Нюквист.

В начале второй двадцатиминутки Швейцария вновь вышла вперед, большинство реализовал Тимо Майер. За четыре минуты до конца периода шведы снова сравняли счет, численным преимуществом воспользовался Мика Зибанеджад.

В третьем периоде шайб заброшено не было, и основное время завершилось со счетом 2:2. Игра перешла в овертайм, но команды не смогли выявить сильнейшего в дополнительное время.

Чемпион мира определялся в серии буллитов, где сильнее оказалась сборная Швеции. Автором «золотого» буллита стал Филип Форсберг.