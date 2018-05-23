Первый велопробег в Горячем Ключе пройдет 27 мая

Присоединиться к акции приглашаются все желающие. Старт велопараду, организатором которого выступил молодежный отдел города, будет дан в 11:00 на Центральной городской площади. Участники пробега проедут по маршруту:

Центральная городская площадь - ул. Псекупская - ул. Кучерявого - ул. Ленина - ул. Черняховского - ул. Ярославского - разворот на площадке возле ОГИБДД - ул. Ярославского - ул. Транспортная - ул. Пономаренко - ул. Ленина - ул. Революции - ул. Объездная - ул. Кучерявого - ул. Псекупская - Центральная городская площадь.

Дистанция пробега по городским улицам составит порядка 10 км, поэтому всем участникам рекомендуется проверить своих «двухколесных коней». Сбор на городской площади – 27 мая с 10.30.