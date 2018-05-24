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«Локомотив-Кубань» проиграл «Химкам» в первом матче плей-офф‍

Четверг, 24 мая 2018 08:00
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Краснодарский клуб «Локомотив-Кубань» разгромно проиграл «Химкам» в первом матче четвертьфинальной серии Единой лиги ВТБ. Итоговый счет встречи — 66:79. Героем встречи стал защитник подмосковного клуба Алексей Швед, набравший 20 очков и семь передач.

«Химки» в весенней части сезона были сосредоточены на попадании в «Финал четырех» Евролиги, но уступили в плей-офф московским армейцам. Вернуться в Единую лигу они не успели, проиграв несколько важных матчей на финише регулярного сезона, заняв шестое место в таблице и получив в соперники по плей-офф «Локомотив».

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