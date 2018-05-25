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СЮЖЕТ ДНЯ

Сборная Испании поселится в академии ФК «Краснодар»

Пятница, 25 мая 2018 09:03
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Как уже сообщалось, «красная фурия» (так болельщики именуют национальную команду Испании), которая является одним из главных претендентов на победу в мундиале, выбрала Краснодар местом своего базирования на время турнира.

В распоряжении гостей будут находиться 26 тренировочных полей, из них пятнадцать с натуральным газоном и пять — с синтетическим. В общем, выбирай на вкус. Правда, как выяснилось, большинство занятий пройдут на расположенном на территории академии поле с крытой трибуной на 1600 мест. Причем высоту газона здесь оценивали эксперты FIFA и остались всем довольны.

— Ждем с нетерпением сборную Испании, к их услугам вся инфраструктура, — отметил Максим Савостин. — После каждой встречи на чемпионате мира футболисты будут возвращаться к нам обратно, проводить тренировки и восстанавливать силы.

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