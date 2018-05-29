Открытое первенство города Сочи по прыжкам с трамплина в «Юг Спорте»!

Приглашаем 1 июня, в День защиты детей, посетить Олимпийский комплекс трамплинов «Русские Горки» Южного федерального центра спортивной подготовки «Юг Спорт», на котором пройдет Открытое первенство города Сочи МБУ спортивной школы №14 на трамплине К-35 среди юношей и девочек 2002-2007 года рождения.

В программе соревнований:

1 июня

10.00 - парад открытия соревнований

10.30 - 1 пробная серия прыжков К-35

11. 00 – 1-я зачетная серия прыжков

2-я зачетная серия прыжков

12.00 - Церемония награждения победителей.

Кроме того, в программе - посещение Олимпийского музея, знакомство с историей прыжков на лыжах с трамплина в Сочи, активные игры на территории спортивного комплекса.

Добраться до комплекса трамплинов можно на автобусах №105, 125 до остановки «Вокзал Эсто –Садок», а далее на канатной дороге прямо на трамплины. Во время соревнований канатная дорога будет работать бесплатно.