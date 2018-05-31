ФК «Кубань» не получил лицензию и вылетел во второй дивизион

Печальная новость для многих десятков тысяч поклонников краснодарской «Кубани» пришла сегодня из Российского футбольного союза (РФС): клуб из столицы края не прошел лицензирование и утратил возможность участия в первенстве ФНЛ в сезоне 2018−2019 годов.
Таким образом, желто-зеленые, если они вообще сохранят свой статус профессионального футбольного клуба, смогут принять участие только в турнире зоны «Юг» второго отечественного дивизиона. Отметим, что это произошло вскоре после того, как клуб отпраздновал свое 90-летие.
ФК «Кубань» не получил лицензию и вылетел во второй дивизионЧетверг, 31 мая 2018 08:08
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Печальная новость для многих десятков тысяч поклонников краснодарской «Кубани» пришла сегодня из Российского футбольного союза (РФС): клуб из столицы края не прошел лицензирование и утратил возможность участия в первенстве ФНЛ в сезоне 2018−2019 годов.
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