ФК «Кубань» не получил лицензию и вылетел во второй дивизион

Печальная новость для многих десятков тысяч поклонников краснодарской «Кубани» пришла сегодня из Российского футбольного союза (РФС): клуб из столицы края не прошел лицензирование и утратил возможность участия в первенстве ФНЛ в сезоне 2018−2019 годов.

Таким образом, желто-зеленые, если они вообще сохранят свой статус профессионального футбольного клуба, смогут принять участие только в турнире зоны «Юг» второго отечественного дивизиона. Отметим, что это произошло вскоре после того, как клуб отпраздновал свое 90-летие.