Начало лета в горах Сочи отметят соревнованиями лыжников и сноубордистов

10 июня на курорте «Роза Хутор» пройдут состязания по джиббингу – вид спорта в котором райдеры выполняют различные трюки, включая акробатические элементы, прыжки и скольжения по специальным фигурам. Для стартов в Горной олимпийской деревне будет построена необычная снежная площадка.

- Летом многие райдеры скучают по снегу и катанию. Мы решили сделать необычный сюрприз любителям зимних видов спорта. Для создания снежной площадки понадобится несколько сотен килограммов снега. Его мы спустим с вершин в Горную олимпийскую деревню, - рассказали организаторы состязаний.

Необычные соревнования по джиббингу на «Роза Хутор» стартуют в 12:00. Принять участие в них могут все желающие, для этого необходимо иметь лишь комплект лыжного или сноубордического оборудования, защиту и паспорт. Выйти на старт могут и самые юные горнолыжники. К соревнованиям их допустят в присутствии родителей. Победителей ждут призы от горного курорта «Роза Хутор». Вечером участников и гостей состязаний порадует популярная группа «Каста». Вход на концерт – свободный.

Ирина СИЗОВА