Глава FIFA пообещал приехать в Сочи во время ЧМ-2018

«Думаю, что сейчас, за неделю до начала турнира, мы можем с уверенностью сказать: Россия на 100 процентов готова к его проведению. Весь мир увидит, какая это гостеприимная страна, как все прекрасно организовано», — отметил он.

По словам Инфантино, при подготовке к ЧМ-2018 FIFA впервые следила за соблюдением прав рабочих, строивших стадионы. Он отметил положительный результат в этом направлении работы. Безопасность организаторы турнира тоже обеспечат на должном уровне, заявил он.

«Если кто-то собирается в Россию, чтобы создать проблемы, ему лучше остаться дома», — сказал президент FIFA.