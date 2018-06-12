В AIBA уверены, что чемпионат мира по боксу в Сочи пройдет успешно

Первый в истории России чемпионат мира по боксу, который будет принимать Сочи в 2019 году, пройдет успешно, считает временно исполняющий обязанности президента Международной ассоциации любительского бокса (AIBA) Гафур Рахимов.

Исполнительный директор AIBA Том Вирджертс заявил, что организация готова сотрудничать со Всемирным антидопинговым агентством (WADA) в поисках лучшего решения для программы антидопингового тестирования на турнире в Сочи.

«AIBA неустанно работает, чтобы гарантировать безупречное проведение чемпионата мира 2019 года в России. До чемпионата остался один год, подготовка к турниру идет полным ходом. Это включает в себя обеспечение надежной и функциональной программы антидопингового тестирования», — цитирует его ТАСС.