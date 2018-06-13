Бразильцы показали футбол

Ноги знаменитого бразильского футболиста Неймара «стоят» около 222 миллионов евро. Увидеть «самого» дорого игрока планеты на поле поклонники игры смогли в Сочи. В преддверье Чемпионата мира по футболу на стадионе центра спортивной подготовки «Юг Спорт» прошла открытая тренировка одной из сильнейших сборных.

- Открытые тренировки для нас очень важны. На них мы можем поделиться своими эмоциями с болельщиками. Мы приехали в Сочи несколько дней назад и поражены гостеприимством россиян. Впечатления – самые лучшие. И отель, и пляж, и вся инфраструктура. Потрясающий стадион. А еще очень приятно завтракать и обедать с видом на море, - поделился впечатлениями вратарь сборной Бразилии Алиссон.

Увидеть открытую тренировку одного из самых главных претендентов на победу в Чемпионате мира 2018 на сочинском стадионе собралось более трех тысяч поклонников футбола. Самые главные гости – ученики спортивных школ города. «Неймар! Паулиньо! Марсело!» - звучали над трибунами мальчишеские голоса. Им вторили и девчонки. Восьмиклассница Жанна Авджян пока единственная девочка в команде детского футбольного центра Сочи.

- В команде Бразилии мне больше всех нравится Марсело, он играет за мой любимый клуб «РеалМадрид». А вообще, мой любимый игрок – Криштиану Роналду. Он настоящий бог тренировок, очень трудолюбивый, - рассказала Жанна.

В судьбе российской сборной юные сочинские футболисты не сомневаются ни на секунду. «Точно выйдем из группы!» - уверены мальчишки. А вот журналист из Бразилии со звучной русской фамилией Резник, который уже в восьмой раз освещает игру бразильской сборной на Чемпионатах – более осторожен.

- У нас уже был печальный опыт, когда команда проиграла Германии. В Россию наши игроки приехали в сильном составе, в потрясающем настроении, потому мы настроены на победу. Наша команда – одна из самых сильных фаворитов, она достойна победы, но загадывать я не берусь, - отметил Жозе Илан Резник

Первую игру бразильцы проведут со сборной Швейцарии 17 июня. Сами футболисты признаются – им достался хорошо организованный соперник с сильной обороной. Противопоставить ему пятикратные чемпионы мира планируют красивую игру и креативный подход. Ну а пока, есть время повеселиться и даже отметить День рожденье. В самый разгар открытой тренировки в Сочи на голову Филиппе Коутиньо товарищи по команде разбили несколько яиц, обсыпали мукой и облили водой. Оказывается – праздновали 26-летие. И все это под зажигательные звуки барабанов и танцы бразильских болельщиков.

- Чемпионат мира по футболу объединяет самых разных людей. Мне очень нравится ездить по миру, делиться с людями нашей культурой. Это

мой девятый чемпионат как болельщика сборной Бразилии. Вместе с нашими футболистами мы посетим сразу несколько российских городов, чтобы поддерживать их, - рассказал аналитик информационных технологий и футбольный фанат из Бразилии Уолоси Лейч.

В конце тренировки пятикратные чемпионы мира буквально на несколько минут подошли к ограждениям стадиона. Какое счастье для всех поклонников футбола увидеть своих кумиров, пожать руку, сфотографироваться и… даже взять автограф. Секунда и в журналистском блокноте появляется подпись Неймара. Один росчерк, и обладатель самых «дорогих» ног на планете уже уходит с поля. Главная задача у бразильцев сейчас одна – вновь поднять Кубок мира.

Ирина СИЗОВА

Фото Марии Спиридоновой