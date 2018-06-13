Чемпионат покажут в горах

Увидеть матчи Чемпионата мира по футболу можно будет не только на олимпийском стадионе «Фишт», но и в горах Сочи. 14 мая на курорте «Роза Хутор» состоится открытие горного парка футбола. Старт мероприятия назначен на 12:00. Гостей и болельщиков ждут трансляции промо-роликов чемпионата, барабанное шоу, выступления музыкальных групп и различные конкурсы.

- Специально для болельщиков на главной площади «Роза Хутор» будет установлен огромный экран. На нем все желающие смогут увидеть церемонию открытия Чемпионата, а затем посмотреть и первый матч Россия-Сайдовская Аравия. Работать парк футбола на курорте будет вплоть до 15 июля. Здесь будут проходить прямые трансляции матчей и живые послематчевые разборы игр с участием знаменитого комментатора Георгия Черданцева. Также планируются соревнования по настольному футболу, массовый забег в поддержку сборной России с участием медийных персон и многие другие интересные активности, - сообщили на курорте «Роза Хутор».

В преддверье старта мундиаля на горном курорте побывал посол Чемпионата мира по футболу 2018 от Сочи Сергей Метревели. Сын знаменитого советского форварда Славы Метревели, выступавшего за сборную СССР, сегодня он является директором по проведению спортивных соревнований Федерации футбола Сочи. На курорте «Роза Хутор» Сергей Метревели провел экскурсию для канала HBS, официального телевещателя Чемпионата мира ФИФА в России, рассказал о своих родных местах для создания специального представительского видеоролика об олимпийской столице.

Ирина СИЗОВА