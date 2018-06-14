В "Смене" подвели итоги турнира «Кубок Золотого Кольца»!

12 июня в ВДЦ «Смена» завершился финальный этап Открытого Международного детского турнира по плаванию «Кубок Золотого Кольца». В 50-метровом бассейне олимпийского уровня состоялись решающие заплывы, по итогам которых стали известны победители общего зачета в личном и командном первенствах.

Второй год подряд «Смена» становится местом, где собираются почти 600 мальчишек и девчонок из разных городов России и стран ближнего зарубежья, чтобы проявить свое мастерство и выявить сильнейших в разных дисциплинах.

Главная цель турнира — популяризация плавания и выявление самых сильных юных пловцов. Поддержать ребят приехали знаменитые спортсмены — финалистка Олимпийских игр, чемпионка России, призер чемпиона России и мира Яна Мартынова, чемпион России, Европы, призер чемпионата мира — Григорий Фалько, победитель и призёр чемпионатов мира, Европы и России — Никита Коновалов. Мальчишки и девчонки смогли пообщаться со своими кумирами, получить заветные автографы, а также посмотреть «Битву Титанов» - эстафету известных спортсменов.

В турнире приняли участие ребята четырех возрастных категорий — от 2004 до 2009 года. За три дня пловцы сразились в различных дисциплинах — вольный стиль, брасс, баттерфляй и эстафета.

"Мне очень нравится, что турнир проходит именно в «Смене»! Здесь замечательный открытый бассейн. Ребятам советую оттачивать технику, ведь за счет нее можно выйти на мировой уровень. Секрет плавания — в каждодневном контакте с водой и работе над техникой!" — поделился заслуженный мастер спорта, чемпион мира и Европы Никита Коновалов.

Открытый бассейн Всероссийского детского центра «Смена» заслужил высочайшую оценку участников турнира, организаторов и судей «Кубка Золотого Кольца». По их подсчетам за право взойти на пьедестал в «Смене» сразились почти 600 человек.

"Мы в "Смене" второй год, здесь потрясающий бассейн, участники из 58 городов. Это здорово, что "Смена" собирает столько людей! Здесь соревнуются будущие олимпийцы", - рассказал автор и организатор турнира Евгений Поздяев.

Принципы «Fair Play» на соревнованиях обеспечивала судейская коллегия со стороны Федерации плавания Краснодарского Края. За четыре года соревнования стали важным этапом в карьере спортсменов от 6 до 12 лет. Более 5000 участников со всех регионов России, Белоруссии, стран СНГ и Восточной Европы проявили себя и взяли заслуженные награды. Турнир в «Смене» стал незабываемым шоу и праздником олимпийского масштаба.