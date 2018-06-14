На Черноморском побережье города-курорта Анапы во Всероссийском детском центре «Смена» (c. Сукко) с 18 по 24 июня 2018 года пройдут чемпионат и первенство России по плаванию на открытой воде.

На старт национального чемпионата выйдут сильнейшие российские пловцы-марафонцы, среди которых: неоднократный призер чемпионатов Европы и мира Евгений Дратцев, призер чемпионатов Европы и мира Сергей Большаков, многократный чемпион Европы Кирилл Абросимов, призер первенств мира и Европы Кирилл Беляев, победитель XXVIII Всемирной летней Универсиады Антон Евсиков.

За титул чемпионки России поборются – победительница серии Гран-при 2013 и 2016 годов Ольга Козыдуб, участница Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро, призер первенства мира, победительница первенства Европы среди юниоров Анастасия Крапивина, призер юниорских первенств Европы и мира Валерия Ермакова и другие сильнейшие спортсменки страны.

В программе соревнований чемпионата России – заплывы на дистанциях 5 км, 10 км, 16 км и эстафета 4х1250 м.

Для российских пловцов-марафонцев национальный чемпионат является отборочным стартом на чемпионат Европы в Глазго (Великобритания, 8-12 августа 2018 года).

Состязания молодых спортсменов на первенстве России будут проводиться в трех возрастных категориях: юниоры и юниорки 18-19 лет – 10 км, юноши и девушки 16-17 лет – 7,5 км, юноши и девушки 14-15 лет – 5 км. Также в программе соревнований эстафетное плавание 4х1250 м.

По результатам юниорского первенства будет сформирована сборная команды России для участия в первенстве Европы по плаванию на открытой воде (Мальта, 13-15 июля 2018 года). Вторым международным стартом в этом году для юных пловцов станет первенство мира, которое пройдет 7-9 сентября в Эйлате (Израиль).

18 июня в 14:00 во Всероссийском детском центре «Смена» после окончания заплывов первого дня соревнований на олимпийской дистанции 10 км состоится торжественная церемония открытия чемпионата и первенства России по плаванию на открытой воде, в которой примут участие президент Всероссийской федерации плавания (ВФП), член бюро Международной федерации водных видов спорта (FINA) Владимир Сальников, а также представители Администрации муниципального образования города-курорта Анапы и Министерства физической культуры и спорта Краснодарского края.

18 июня в 18:00 пройдет встреча юных спортсменов Анапы с легендами отечественного спорта – четырехкратным олимпийским чемпионом Владимиром Сальниковым и чемпионом мира по плаванию на открытой воде, главным рефери соревнований, членом техкома Европейской лиги плавания (LEN) Алексеем Акатьевым.

Соревновательная программа состоится 18, 19, 20, 22, 23 и 24 июня на пляже ВДЦ «Смена» (подробнее). Зрителями соревнований могут стать все желающие.

В рамках зрительской программы ВФП в первый день соревнований среди болельщиков и зрителей будет проведена развлекательно-познавательная викторина по виду спорта «плавание» с вручением победителям памятных призов. Ежедневные фотоотчеты с соревнований смотрите на официальных страницах ВФП в Вконтакте и в Facebook.

Соревнования пройдут при поддержке ПАО «Газпром», АО «ОХК «УРАЛХИМ», АО «СУЭК», АО «Корпорация «Аэрокосмическое оборудование» при поддержке Госкорпорации «Ростех», Группы компаний «Компьюлинк», ФГУП «Почта России» и компании «Арена».

23 июня состоится чемпионат России по плаванию на открытой воде в категории «Мастерс», в котором примут участие пловцы разных возрастных категорий (с 25 лет и старше). В программе соревнований ветеранов плавания состязания на дистанциях 1,25 км и 2,5 км. Подробнее на сайте Федерации плавания «Мастерс».