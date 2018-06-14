Сложнее всего футболистам будут даваться матчи в Сочи

По сообщению специалистов, которые оценивали погодные условия во всех 11 городах, принимающих матчи Чемпионата мира по футболу, сложнее всего игрокам придется на играх в Сочи, а вот самые комфортные условия ожидаются в Калининграде.

«Мы из открытого доступа получили некие рекомендации спортивных врачей, что наиболее благоприятно играть при температуре 17−20 градусов и влажности не выше 45%. Тогда организм легко воспринимает тяжелые нагрузки. Мы проанализировали погоду на ближайшую неделю, на начало Чемпионата мира, и выяснили, что легче всего будет играть в Калининграде, потом Санкт-Петербург, Москва, Нижний Новгород, Екатеринбург, Казань, Самара, Ростов-на-Дону и Сочи. То есть, кто играет в Калининграде, тем будет легче всего, тем, кто играет в Сочи, сложнее всего», — цитирует ТАСС руководителя Росгидромета.