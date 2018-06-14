Скандинавская ходьба по-кубански: Краснодар принимает кампанию «Свобода движения»

Фестиваль, организованный при поддержке Вольтарен[1]Эмульгель* 12 часов и Русской национальной ассоциации скандинавской ходьбы (RNWA), проведет телеведущая Лариса Вербицкая.

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[1] Товарный знак принадлежит или используется Группой Компаний ГлаксоСмитКляйн

1 http://www.rnwa.ru/stati/protivopokazaniya-i-vred-ot-zanyatij-nordic-walking/

Лариса Вербицкая проведет в Краснодаре фестиваль скандинавской ходьбы

Мероприятие состоится в рамках всероссийской кампании «Свобода движения», организованной при поддержке Вольтарен* Эмульгель* 12 часов и Русской национальной ассоциации скандинавской ходьбы (RNWA).

Шестнадцатого июня в Краснодаре, в парке «Чистяковская роща», при поддержке Союза пенсионеров России по Краснодарскому краю состоится фестиваль скандинавской ходьбы. Он пройдет в рамках всероссийской кампании «Свобода движения», лицом которой в этом году стала известная телеведущая Лариса Вербицкая, давняя поклонница этого вида фитнеса. Лариса поддерживает кампанию с самого ее запуска: проект стартовал в 2016 году при поддержке Вольтарен* Эмульгель*12 часов и Русской национальной ассоциации скандинавской ходьбы (RNWA) и традиционно проводит каждый фестиваль проекта вместе с Никитой Белоголовцевым. Всего с 2016 года «Свобода движения» побывала в восьми городах: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Новосибирске, Волгограде, Кемерове, Самаре и Ярославле. Цикл фестивалей 2018 года начался в Уфе, эстафету у нее перенял Краснодар, после чего кампания отправится в Красноярск и завершится в Нижнем Новгороде.

Ходьба с палками, зародившаяся в середине прошлого века в Финляндии как система тренировок лыжников в межсезонье, сегодня активно набирает популярность во всём мире и России, где число ее поклонников уже превысило четыре миллиона человек. Такой интерес к скандинавской ходьбе объясняется ее невероятной простотой, эффективностью и доступностью: ограничений у этого фитнеса практически нет ни по возрасту, ни по уровню спортивной подготовки, а вот результаты она приносит колоссальные. Во время занятий задействуется до 90%1 мышц за счет вовлечения в процесс верхней части тела, поэтому и калорий сжигается почти в два раза больше, чем при езде на велосипеде или беге трусцой. Вместе с тем нагрузка на колени, голеностопные суставы и позвоночник, наоборот, сводится к минимуму благодаря использованию палок, поэтому скандинавская ходьба считается одним из самых щадящих видов фитнеса для тех, кто страдает заболеваниями опорно-двигательного аппарата. Кроме того, исследования показывают, что регулярные тренировки вдвое сокращают риск инсульта, на 18% улучшают мозговой кровоток, улучшают работу сердца и легких, укрепляют мышцы и сосуды, помогают стать энергичнее и выносливее, похудеть без изнурительных тренировок и поддерживать себя в тонусе.

Фитнес с финским колоритом завоевывает популярность и в Краснодаре, где прошлый год был объявлен Годом бега, под эгидой которого проходили массовые спортивные мероприятия, в том числе и по развитию скандинавской ходьбы. Продолжить знакомиться с одним из самых полезных, легких и эффективных видов физической активности краснодарцы смогут на фестивале «Свобода движения». Опытные инструкторы RNWA прочитают лекции по истории скандинавской ходьбы, объяснят правильную технику и познакомят с неочевидными нюансами, которые необходимо учитывать, чтобы избежать травм, особенно на первых порах. Например, многие новички полагают, что секрет успеха — это как можно сильнее опираться на палки, тогда как это в корне неверная тактика и палками нужно, наоборот, отталкиваться от земли под определенным углом. После теоретического блока тренеры отправятся с участниками фестиваля на пробную прогулку, чтобы каждый мог сделать свои первые шаги в скандинавской ходьбе под руководством профессионала.

Помимо этого в программе фестиваля «Свобода движения» будут мастер-классы по дыхательной гимнастике цигун и викторины по материалам лекций, на которых гости смогут проверить полученные знания и выиграть призы. Те, кто предпочитает более активные состязания, могут принять участие в соревновании на дистанции четыре километра в одной из возрастных категорий: до 50 лет, от 51 до 60, от 61 до 70 и старше 71 года. По традиции откроет соревнования Лариса Вербицкая: телеведущая выйдет на старт вместе с гостями фестиваля. Победители также получат ценные призы от бренда Вольтарен* Эмульгель* 12 часов. Чтобы принять участие в состязании, необходимо заранее зарегистрироваться на сайте. Палки можно будет взять напрокат под залог прямо в парке, а все занятия, лекции, викторины и другие мероприятия в рамках фестиваля бесплатны.

Узнать подробности о фестивале и зарегистрироваться на соревнование можно на сайте мероприятия фестивальходьбы.рф. Телефон горячей линии: 8 (800) 222-04-58

[1] Товарный знак принадлежит или используется Группой Компаний ГлаксоСмитКляйн

1 http://www.rnwa.ru/stati/protivopokazaniya-i-vred-ot-zanyatij-nordic-walking/